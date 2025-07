Lo staff di Cassani con tre new entry.

Il nuovo capitolo del Carpi si apre con entusiasmo e rinnovato slancio: oggi alle 12:30, la stampa avrà il privilegio di conoscere le prime novità dello staff di mister Stefano Cassani, al suo debutto sulla panchina biancorossa. Dopo aver annunciato le conferme di figure fondamentali come il preparatore atletico Graziano Araldi, la società presenta tre nuove leve pronte a portare energia e competenza nel progetto biancorosso. È l’inizio di una stagione tutta da scrivere.

Inizierà oggi, con la presentazione alla stampa delle ore 12,30, l'avventura di mister Stefano Cassani alla guida del Carpi. Ieri la società biancorossa ha ufficializzato la composizione dello staff del tecnico ex Lentigione, che avrà due preziose conferme e tre novità rispetto al gruppo di lavoro di Serpini. Le due conferme sono quelle del preparatore atletico Graziano Araldi che si appresta ad iniziare la sua terza stagione in biancorosso, arrivato nel 2023 con Serpini, e del preparatore dei portieri Luca Malaguti che comincia il quarto anno in biancorosso dopo l'arrivo nel 2022 già con il Bagatti-bis.