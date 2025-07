Garlasco possibile presenza di altre persone in casa Poggi 2 sedie di fronte alla tv accesa con un videogioco la mattina dell' omicidio - VIDEO

L'omicidio di Garlasco continua a svelare nuovi lati oscuri, e questa volta le prove raccolte sul luogo del delitto potrebbero cambiare le carte in tavola. La presenza di due sedie di fronte alla TV accesa con un videogioco acceso quella mattina suggerisce che persone non identificate potrebbero aver soggiornato nell’abitazione di Poggi, aprendo così una nuova intricata pista investigativa. Cosa si nasconde dietro questa misteriosa disposizione?

