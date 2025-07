Le date Scadono oggi i termini per le iscrizioni

Oggi alle 17 scadono i termini per le iscrizioni alla Serie D, un'ultima chiamata per le società che vogliono assicurarsi un posto nel campionato 2025/2026. Con Siena e Poggibonsi già pronti a partire, molte altre squadre stanno correndo contro il tempo, consapevoli che eventuali rinunce potrebbero ridisegnare il girone E, creando nuove opportunità e sorprese nel panorama calcistico italiano. Restate sintonizzati, perché tutto può ancora succedere.

Scadrà oggi, alle 17, il termine, per le società aventi diritto, per presentare la domanda di iscrizione alla prossima Serie D. Dato per scontato che il Siena e il Poggibonsi si presenteranno ai nastri di partenza del campionato 20252026, presentati gli incartamenti necessari, diversi club stanno vivendo ore frenetiche. Eventuali rinunce potrebbero modificare anche il girone E, quello dei bianconeri e dei giallorossi, considerato che tra le 15 squadre che hanno fatto domanda di ripescaggio ci sono anche il Follonica Gavorrano, retrocesso lo scorso anno dalla quarta categoria (e in pole per tornare al piano di sopra), e il Valentino Mazzola, arrivato alla semifinale dei play off nazionali del campionato di Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le date. Scadono oggi i termini per le iscrizioni

