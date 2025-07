Tagliafico flirta con la Roma a Gasperini può servire | tutto dipende dal contratto

Tagliafico si avvicina alla Roma, mentre Gasperini è pronto a forgiare i nuovi acquisti nel cuore dell'Atalanta. Tutto dipende dai dettagli contrattuali, ma l'intento di rafforzare le fasce è chiaro: Massara non perde tempo, con Wesley in procinto di firmare e altre trattative in vista. L'estate si anima, e il mercato si prepara a scrivere nuovi capitoli per le big italiane.

Se non sarà fin dal giorno zero poco ci manca, perché Gasperini è finalmente pronto ad accogliere i primi nuovi acquisti, con quali avrà la possibilità di lavorare in ritiro e renderli perfetti per un sistema di gioco collaudato anno dopo anno all’Atalanta. Massara non ha un attimo di respiro in questi giorni, e un’occhio di riguardo lo stanno sicuramente avendo le fasce: la chiusura per Wesley è imminente, ma qualcosa si muove anche sull’out opposto, con l’ occasione Tagliafico che stuzzica non poco il ds della Roma, per più ragioni. Esperienza, duttilità e costo zero. Non di certo la prima volta che sentiamo il nome dell’argentino, un giocatore che negli anni ha saputo farsi rispettare ed ha calcato palcoscenici di un certo spessore, da Eredivisie e Champions League con l’Ajax alla Ligue 1 con il Lione, fino ovviamente alla vittoria del Mondiale con l’Albiceleste nel 2022. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Tagliafico flirta con la Roma, a Gasperini può servire: tutto dipende dal contratto

