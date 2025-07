Il mercato dei dilettanti Il baby Arioni Recidivi è della Castiglionese Colpo del Cavriglia | preso l’esperto Travaglini

Il mercato dei dilettanti si infiamma con l’arrivo di Tommaso Arioni Recidivi, giovane centrocampista di talento proveniente dal Montevarchi, pronto a fare la differenza nella Castiglionese. La società viola ha ufficializzato il suo acquisto sui social, rafforzando un roster che punta alla crescita e alla competitività. Mentre si saluta Nicola Falomi, l’attenzione si sposta sulla nuova sfida di Arioni Recidivi: un passo importante verso il futuro.

AREZZO Tra i volti noti della Castiglionese c'è anche Tommaso Arioni Recidivi. A darne l'annuncio è stata la stessa società viola tramite i propri canali social. Si tratta di un centrocampista che lo scorso anno ha militato tra le fila del Montevarchi nella Juniores nazionale e nel giro della prima squadra in serie D. Confermato invece l'addio della bandiera Nicola Falomi. L'attaccante ex Sangiovannese, Arezzo e non solo lascia il club viola dove era tornato in Promozione per riportarlo in Eccellenza. Scendendo di categoria novità per gli amaranto del Vaggio Piandiscò. È ufficiale l'ingaggio di Luigi De Marco centrocampista del 2003, che arriva dalla Fulgor Castelfranco.