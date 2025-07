Fuochi di artificio pericolosi e prodotti contraffatti | maxi sequestro e una denuncia in Brianza

Una vasta operazione delle Fiamme Gialle di Monza Brianza ha scoperto e sequestrato oltre mezzo tonnellata di fuochi di artificio pericolosi e 81.000 prodotti contraffatti, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza pubblica. Questo maxi sequestro rappresenta un duro colpo alle reti illecite che mettono a rischio la vita dei cittadini. La lotta contro queste minacce continua, perché la sicurezza non può mai essere compromessa.

Lissone (Monza Brianza), 10 Luglio 2025 - Maxi sequestro di oltre mezza tonnellata di fuochi di artificio e 81mila prodotti contraffatti. Ad eseguirlo le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza in un’azione di contrasto all’importazione e alla vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea. I militari hanno sottoposto a sequestro penale oltre 500 chilogrammi di fuochi di artificio scoperti in un maxi emporio a Lissone, accertando, tra l’altro, gravi omissioni in ordine al rispetto delle misure di sicurezza previste per la custodia dell’importante quantitativo di materiale pirotecnico stoccato in un magazzino ricavato in un locale privo di sistemi di protezione, con detenzione di fuochi d’artificio in quantitativo eccedente a quello ammesso per legge e custoditi promiscuamente con altri materiali altamente infiammabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it