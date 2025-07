Inter Under 23 subito un regalo per Vecchi | in arrivo una stellina – TS

L'Inter Under 23 si prepara a una nuova avventura entusiasmante: la prima volta in Serie C e il debutto di una promettente stellina argentina classe 2009. Con Stefano Vecchi quasi annunciato come nuovo allenatore, i giorni che precedono questa stagione sono decisivi per plasmare il futuro della formazione. Un'occasione unica per i giovani talenti di mostrare le proprie qualità e conquistare il cuore dei tifosi. La strada verso il successo è ormai tracciata, pronto a seguirla?

L’Inter Under 23, che nelle prossime settimane annuncerà Stefano Vecchi come nuovo allenatore, nella prossima stagione giocherà per la prima volta in Serie C. Farà parte della squadra anche una promettentissima stellina argentina classe 2009. UNDER 23 – Sono giorni importanti anche per la formazione e la definizione dell’Inter Under 23, che militerà per la prima volta nel campionato di Serie C. Da lunedì, inizieranno gli allenamenti in vista della prossima stagione e la squadra sarà allenata da mister Stefano Vecchi. L’allenatore, ormai ad un passo ( leggi l’esclusiva di Inter-News.it ), verrà presentato una volta in cui avverrà la formalizzazione dell’iscrizione della squadra in Lega Pro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter Under 23, subito un regalo per Vecchi: in arrivo una stellina – TS

