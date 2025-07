lavorate con concentrazione

L'inizio della nuova stagione dell'Empoli si presenta come una sfida di impegno e passione. Guidati da Guido Pagliuca, i giocatori hanno dato il massimo fin dai primi istanti, tra esercitazioni tecniche e preparazione fisica, dimostrando che la determinazione sarà la chiave per affrontare un campionato avvincente. Tra ritorni importanti e giovani promesse, il futuro azzurro si prospetta ricco di speranze e successi.

Un lungo discorso, poi tutti in campo per le prime esercitazioni con il pallone, alternate a lavoro fisico. È iniziato così il primo allenamento stagionale dell’ Empoli agli ordini di Guido Pagliuca. Fin dai primi minuti il tecnico di Cecina ha chiesto intensità, determinazione e concentrazione ai suoi ragazzi, tra i quali non sono scesi in campo Haas e Degli Innocenti alle prese con i rispettivi recuperi da gravi infortuni (il centrocampista svizzero al legamento del ginocchio e il giovane rientrato dallo Spezia al tendine d’Achille). Per il resto molti giovani provenienti dalla Primavera e i due volti nuovi Saporiti e Ilie. 🔗 Leggi su Lanazione.it