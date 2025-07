vuelle dalla salda vuol fare la rivoluzione la posizione di leka sarebbe ancora in bilico

Ieri, in casa Vuelle, si è vissuto un giorno di grande fermento, tra l’assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione. Alessandro Dalla Salda mira a una vera rivoluzione, ma la sua posizione resta ancora incerta. Le intenzioni del nuovo AD sono trapelate, alimentando aspettative e interrogativi sulla direzione futura. La sfida è aperta: cosa ci riserva il nuovo corso della Vuelle? Restate sintonizzati per scoprirlo.

E' stata una giornata intensa quella di ieri in casa Vuelle, cominciata con l'Assemblea dei soci del Consorzio e seguita poi dal Cda. La rivoluzione che Alessandro Dalla Salda ha in testa non è ancora stata messa nero su bianco, perché l'organigramma con tutte le nuove cariche uscirà al più tardi lunedì, ma alcune indiscrezioni sulle intenzioni del nuovo ad sono filtrate dopo che l'assemblea dei consorziati ha ratificato la sua nomina come amministratore delegato: un atto formale, perché il dirigente reggiano aveva già firmato il contratto che lo legherà alla Vuelle per le prossime tre stagioni.