Il Napoli sta intraprendendo un mercato europeo ambizioso, simile a quello che portò il Milan alla vittoria in Champions con Rijkaard e Sacchi. Arrivi come De Bruyne e Nunez indicano un progetto volto a competere ai massimi livelli continentali, con Conte che infonde energia e pressing intenso. L’ex CT Arrigo Sacchi sottolinea come questa strategia possa portare a una stagione ricca di sfide e successi, lasciando intuire un futuro davvero promettente per i partenopei.

Arrigo Sacchi ha scritto un articolo per la Gazzetta dello Sport concentrandosi sul mercato del Napoli. A suo avviso un mercato europeo o che comunque lascia presagire un interesse diverso per il competere in Champions. De Bruyne, magari Nunez, Conte che sa dare linee di gioco e di pressing intenso. Tutto fa pensare – secondo l’ex c.t. – a una stagione di alta competitività. Il Napoli sta facendo un mercato europeo, lo si è visto con De Bruyne (Sacchi). Scrive così l’ex allenatore di Milan e Nazionale sulla Rosea: “S to seguendo con particolare interesse i movimenti del Napoli sul mercato e devo dire che, finora, tutte le operazioni mi hanno convinto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli sta facendo un mercato europeo, come il Milan che poi vinse la Champions con Rijkaard (Sacchi)

