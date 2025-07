Crolla tunnel operai intrappolati sotto terra | la situazione

Un boato improvviso scuote Wilmington, Los Angeles. Un crollo inaspettato ha intrappolato 31 operai sotto terra, scatenando paura e ansia tra i soccorritori. La corsa contro il tempo per mettere in salvo i lavoratori diventa una lotta urgente e complessa. La situazione rimane critica, mentre si fa tutto il possibile per garantire la sicurezza di chi si trova nel cuore dell’emergenza. La speranza è che il salvataggio possa concludersi positivamente.

– Un boato improvviso, la terra che trema, il panico tra i lavoratori. A Wilmington, quartiere industriale a sud di Los Angeles, un tunnel in costruzione è parzialmente crollato durante i lavori, intrappolando 31 operai all’interno del cantiere. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio (ora locale) e per diverse ore si è temuto il peggio. Il salvataggio: corsa contro il tempo dei Vigili del Fuoco. Immediata la risposta dei soccorsi. Oltre cento Vigili del Fuoco del Los Angeles Fire Department sono stati mobilitati per gestire l’emergenza e trarre in salvo i lavoratori bloccati nel sottosuolo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Crolla tunnel, operai intrappolati sotto terra: la situazione

