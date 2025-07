Giir di Mont a fine luglio il mondo corre tra gli alpeggi e la storia di Premana

A fine luglio, a Premana, il cuore delle Alpi si anima di energia e tradizione: due giorni di emozioni intense tra sport, cultura e paesaggi mozzafiato. Il Giir di Mont non è solo una gara, ma un vero e proprio festival che celebra la passione per la montagna e la voglia di sfide. Preparatevi a vivere un weekend indimenticabile, dove ogni passo racconta una storia. La montagna vi aspetta—venite a scoprirla!

Per due giorni il mondo si ferma a Premana. Il 26 e 27 luglio si corre il Giir di Mont: un weekend da vivere sui sentieri premanesi con un programma ricchissimo, tra sport e tradizioni, con i campioni dello skyrunning internazionale, la futura nazionale italiana di corsa in montagna, gli alpeggi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

