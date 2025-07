Superstrada bloccata per incidente | traffico in tilt coda chilometrica di veicoli

Un normale viaggio si trasforma in un incubo di code e attese: la superstrada 613 Brindisi-Lecce è bloccata per un incidente a San Pietro Vernotico, causando una lunga coda di veicoli e traffico in tilt. Le squadre di emergenza stanno lavorando senza sosta per ripristinare la circolazione. Restate aggiornati e pianificate percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi, perché in situazioni come questa, la pazienza è davvero una virtù.

SAN PIETRO VERNOTICO - Traffico temporaneamente interrotto sulla superstrada 613 Brindisi-Lecce, all'altezza di San Pietro Vernotico, a causa di un incidente. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

