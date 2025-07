Spal il bando è in archivio Campari Group favorita Oggi parla Fabbri attesa per la decisione

Dopo la scadenza del bando 232, l’attenzione si concentra sulla decisione che potrebbe cambiare il futuro della Spal. Ora, la palla passa nelle mani di Alan Fabbri e della commissione incaricata di valutare le proposte. La suspense è alle stelle: chi trionferà e quali saranno le mosse vincenti? La città aspetta con trepidazione, sperando in un esito positivo che possa portare nuova linfa al club e ai suoi tifosi.

Il bando è in archivio, e ora la palla passa nelle mani di Alan Fabbri. Dalle 23,59 di ieri non è più possibile presentare manifestazioni di interesse per l'acquisizione della nuova Spal, quindi da oggi la commissione composta dal sindaco, dall'assessore allo Sport Francesco Carità e dall'avvocato Federico Menichini esaminerà i vari progetti con l'obiettivo di annunciare la cordata vincitrice nel più breve tempo possibile. C'è chi spera già oggi, nell'ambito della conferenza stampa convocata per le 13 nella sala Giunta della residenza municipale "per fare il punto in merito alle manifestazioni di interesse".

SPAL - ARS ET LABOR Giovedì conferenza stampa Sindaco e Assessore allo Sport, per punto situazione Bando Ars e Labor. Incontro, alle 13.00, con Alan Fabbri e Francesco Carità, presso la residenza municipale.

