Partiti i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche in via Municipio

Inizia una nuova era di inclusione a Francavilla Fontana: partiti i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche in via Municipio, un intervento che trasformerà gli spazi urbani rendendoli più accessibili e vivibili per tutti. Con l’abbassamento dei marciapiedi, l’estensione degli stessi e il rifacimento delle rampe, la città si prepara a garantire un futuro più equo e accogliente. Un passo importante verso una comunità più inclusiva e solidale.

FRANCAVILLA FONTANA - Sono partiti i lavori programmati dall’Amministrazione comunale di Francavilla Fontana per l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti in via Municipio. Il progetto prevede l’abbassamento dei marciapiedi con una estensione degli stessi, il rifacimento delle rampe. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

