Come cambiano i buoni pasto da settembre 2025 chi ci guadagna e chi ci perde tra lavoratori e aziende

A partire da settembre 2025, il nuovo limite del 5% sulle commissioni dei buoni pasto emessi lo scorso anno segna un cambiamento significativo nel settore. Questa misura promette di favorire i commercianti, mentre le società emettitrici si trovano a dover rivedere le proprie strategie. Ma quali sono i reali vantaggi e svantaggi per lavoratori e aziende? Scopriamo insieme come questa novità potrebbe influenzare il mercato e le scelte di tutti gli attori coinvolti.

Per i buoni pasto emessi lo scorso anno, a partire dal 1° settembre 2025 scatterà il tetto massimo del 5% per le commissioni. È una modifica tecnica che potrebbe avere effetti molto positivi per i commercianti (bar, ristoranti.), anche se le società che emettono i ticket si sono lamentate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rinnovo CCNL 2022/24, Anief chiede più equità : ‘Adeguare gli stipendi e introdurre i buoni pasto al personale’ - Il sindacato Anief, in vista del tavolo di confronto con l'Aran del 28 maggio, sottolinea l'importanza di equità nel rinnovo del CCNL 2022/24.

Buoni pasto: arrivano le prime comunicazioni ufficiali dalle società emettitrici! Edenred annuncia le nuove condizioni nel rispetto del tetto del 5% alle commissioni ? Dal 1° settembre 2025 cambiano rimborsi e tempi di pagamento (stop ai rimborsi accele Vai su Facebook

Buoni pasto, ecco cosa cambia da settembre per aziende e lavoratori - Dal 1° settembre entrerà in vigore un’importante novità per il sistema dei buoni pasto, risparmi da 400 milioni per bar e ristoranti ... Riporta ilsole24ore.com