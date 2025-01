Lanazione.it - Consiglio Comunale 30 gennaio: i primi passi per il nuovo stadio

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 302025 –302025 /per ilIlsu proposta dell’assessore all’urbanistica Francesca Lucherini ha dichiarato di “pubblico interesse”, all’unanimità dei 26 presenti, il progetto di riqualificazione dellopresentato dalla società Arezzo Calcio e che consiste nella demolizione e ricostruzione delle curve e della maratona e nel rinnovo delle dotazioni dell’attuale tribuna, con un aumento della capacità complessiva di accoglienza fino a 12.500 posti a sedere coperti. Previsti inoltre nuovi skybox, servizi accessori come biglietteria, uffici, sala convegni, sala stampa, palestra, spogliatoi, locali medici e per gli arbitri, punto ristoro e bar, sala polifunzionale, ristorazione e servizi commerciali, uffici e spazi per eventi, pannelli fotovoltaici per l’autosufficienza energetica e la produzione di energia.