Collisione in volo nel cielo di Washington

Incidenti come quello avvenuto ala notte scorsa non dovrebbero accadere. Invece è successo e pare che la causa sia una serie di errori che come sempre si è concatenata fino al peggio: tutte le persone a bordo sono morte. I fatti sono questi: in una notte invernale con ottima visibilità un velipasseggeri Crj-700 della Psa Airlines inper il vettore American Airlines (AA5342), con a bordo 64 passeggeri, si è scontrato con un elicottero militare UH-60L Black Hawk che ha incrociato la sua rotta durante un– pare di addestramento - con a bordo tre persone. Due grandi e immediate esplosioni registrate dalle videocamere della zona hanno inquadrato la tragedia e da quanto si sta ricostruendo il controllore diin servizio alla torre dell’aeroporto Reagan aveva anche segnalato al pilota militare la presenza dell’aeroplano, chiedendo se l’avesse in vista.