il napoli mette 200 milioni per un mercato da champions roba che in italia non si vedeva da tempo gazzetta

Per fare questo De Laurentiis non ha esitato a investire 200 milioni, un segnale forte di ambizione e strategia mirata. Il Napoli si candida così a sorprendere il panorama europeo, puntando su una rosa di qualità e maturità che promette di portare i partenopei ai vertici della competizione continentale. La sfida è appena iniziata e l’obiettivo è chiaro: scrivere una nuova pagina di gloria nel calcio internazionale.

La Gazzetta dello Sport, con Alessandro Vocalelli, esalta il mercato del Napoli (che fin qui ha acquistato De Bruyne, e anche il giovane Marianucci) che sta trattando giocatori formati, maturi, esperti. Per la Gazzetta il Napoli sta costruendo una squadra per disputare la Champions da protagonista. Per fare questo De Laurentiis non ha esitato a mettere sul tavolo duecento milioni di euro. Cifre che in Italia non si vedevano da tempo. Scrive la Gazzetta nel suo primo editoriale di giornata: Ma puntiamo alla Champions League vuol dire anche altro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it