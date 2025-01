Oasport.it - Che cos’è l’esibizione che farà Sinner a Las Vegas e quanti soldi guadagnerà

Leggi su Oasport.it

Janniksi sta godendo qualche giorno di riposo dopo aver vinto gli Australian Open per la seconda volta consecutiva. Il numero 1 del mondo ha trionfato sul cemento di Melbourne al termine di una cavalcata impeccabile e ha conquistato il terzo Slam della propria carriera, poi è rientrato in Italia con un lungo viaggio intercontinentale e i medici gli hanno intimato il massimo riposo per recuperare dalle fatiche fisiche accumulate in terra oceanica, tanto che non ha preso parte all’incontro con il Presidente Sergio Mattarella insieme ai compagni con cui a novembre ha alzato al cielo la Coppa Davis.Il fuoriclasse altoatesino ha deciso di non disputare il torneo ATP 500 di Rotterdam, in programma sul cemento olandese dal 3 al 9 febbraio, proprio per salvaguardare al meglio il proprio corpo.