Lapresse.it - Auto, von der Leyen lancia Piano industriale europeo

Ursula von derilper l’.Oggi infatti la presidente della commissione Ue ha convocato i principali leader dell’industria europea, le parti sociali e le parti interessate per il dialogo strategico sul futuro dell’industriamobilistica europea. Dialogo che segna l’inizio di un processo inclusivo e collaborativo per affrontare le sfide cruciali del settore e a garantirne il continuo successo come uno dei principali motori dell’economia europea.“L’industriamobilistica europea – osserva von der– si trova in un momento cruciale e riconosciamo le sfide che deve affrontare. Ecco perché stiamo agendo rapidamente per affrontarle. La domanda fondamentale a cui dobbiamo rispondere insieme è cosa ci manca ancora la possibilità di liberare il potere innovativo delle nostre aziende e garantire un settoremobilistico solido e sostenibile.