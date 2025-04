Judo argento amaro per l’Italia nella prova a squadre degli Europei Georgia in trionfo allo spareggio

Judo italiano, anche se l’epilogo della rassegna continentale non può che lasciare tanto amaro in bocca. La squadra azzurra è arrivata infatti ad un soffio dal titolo nel Team Event, facendosi però rimontare dalla Georgia e perdendo la finale allo spareggio (4-3) dopo aver avuto la concreta possibilità di chiudere i conti sul 4-0.La notizia peggiore della domenica in casa Italia non è però la sconfitta nell’ultimo atto (l’argento resta il miglior risultato nazionale di sempre in questo format agli Europei Senior), ma l’infortunio al ginocchio riportato da Veronica Toniolo (portata subito in ospedale per accertamenti) durante il Golden Score del match con Eteri Liparteliani, che ha regalato alla formazione Georgiana il punto del 3-3. Oasport.it - Judo, argento amaro per l’Italia nella prova a squadre degli Europei. Georgia in trionfo allo spareggio Leggi su Oasport.it Podgorica 2025 passerà agli archivi come l’Europeo dei record per ilitaliano, anche se l’epilogo della rassegna continentale non può che lasciare tantoin bocca. La squadra azzurra è arrivata infatti ad un soffio dal titolo nel Team Event, facendosi però rimontare dallae perdendo la finale(4-3) dopo aver avuto la concreta possibilità di chiudere i conti sul 4-0.La notizia peggiore della domenica in casa Italia non è però la sconfitta nell’ultimo atto (l’resta il miglior risultato nazionale di sempre in questo format agliSenior), ma l’infortunio al ginocchio riportato da Veronica Toniolo (portata subito in ospedale per accertamenti) durante il Golden Score del match con Eteri Liparteliani, che ha regalato alla formazionena il punto del 3-3.

