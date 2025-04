La maxi-frana che ingoia le case sull’Appennino | Tre milioni di metri cubi si sposta a 30-50 cm all’ora

sposta a 30-50 centimetri all'ora: la grande frana di circa 3 milioni di metri cubi di terra continua il suo cammino lungo il versante del Monte Cantiere, sull'Appennino modenese. E spaventa i cittadini di Boccassuolo di Palagano: ha già quasi "ingoiato" diverse abitazioni, ne ha fatto crollare i muri e ha aperto crepe di un appartamento di una famiglia che vive qui e due seconde case, usate durante le ferie. Il "cammino" della frana è iniziato da alcune settimane, dopo le piogge di inizio aprile. Il fronte è di 3 chilometri e non accenna a fermarsi. La notte scorsa, dopo un altro avanzamento di circa 30 metri, ha raggiunto un torrente a valle, il Dragone. "E' una tragedia che giorno dopo giorno assume dimensioni sempre maggiori" dice il sindaco Fabio Braglia. Ieri nella zona è arrivato anche l'assessore regionale alla Montagna, Davide Baruffi.

