odio social contro la senatrice a vita Liliana Segre dopo la sua partecipazione alle celebrazioni del 25 aprile a Pesaro. "Sanguisuga ebrea"; "la più nazista di tutte"; "vecchia il popolo italiano non ti vuole"; "stanno facendo la raccolta differenziata": questi alcuni "tra le centinaia di insulti che sono stati scritti sotto i video.

"La più nazista di tutte", odio social contro Segre dopo cerimonia 25 aprile a Pesaro - (Adnkronos) – Odio social contro la senatrice a vita Liliana Segre dopo la sua partecipazione alle celebrazioni del 25 aprile a Pesaro. "Sanguisuga ebrea"; "la più nazista di tutte"; "vecchia il popolo italiano non ti vuole"; "stanno facendo la raccolta differenziata": questi alcuni "tra le centinaia di insulti che sono stati scritti sotto i video

Beni durevoli, nel 2024 più consumi a Piacenza: 100 milioni in auto nuove, 149 per l’usato. Tutte le voci - I piacentini nel 2024 hanno investito 100 milioni di euro per acquistare automobili nuove, 149 milioni per quelle usate. Sono le due principali voci di spesa in beni durevoli, comparto che vede sul territorio locale una crescita dei consumi del 4,9% rispetto al 2023, con una spesa complessiva... 🔗ilpiacenza.it

Sanremo 2025, Fedez spiega il significato di Battito: «È una canzone d’amore e d’odio. È un richiamo a chi non vuole più fuggire. Non è più tempo di scappare, è tempo di cadere» - Il rapper milanese ha pubblicato un lungo post che sintetizza l’essenza del brano con cui stasera gareggerà sul palco dell’Ariston 🔗vanityfair.it

