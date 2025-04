LIVE Italia-Corea del Sud 0-0 Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA | inizia la sfida

DIRETTA LIVE19:07 iniziata la sfida. Italia che avrà a disposizione l’ultima stone del primo end.PRIMO ENDinizia L’INCONTRO18:58 Ancora pochi minuti ci separano dall’inizio di Italia-Corea del Sud.18:54 Corea del Sud che arriva invece da due sconfitte contro Cina e Finlandia, ed è già quasi spalle al muro in chiave qualificazione.18:49 Italia a punteggio pieno dopo le prime due perfette uscite di Amos Mosaner e Stefania Constantini. I campioni Olimpici hanno rifilato sonore batoste a Finlandia e Germania e guidano la classifica del gruppo A.18:45 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Corea del Sud. Poco meno di 20 minuti al primo end della sfida valida per la terza giornata del gruppo A dei Mondiali di doppio misto di curling 2025. Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud 0-0, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: inizia la sfida Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:07ta lache avrà a disposizione l’ultima stone del primo end.PRIMO ENDL’INCONTRO18:58 Ancora pochi minuti ci separano dall’inizio didel Sud.18:54del Sud che arriva invece da due sconfitte contro Cina e Finlandia, ed è già quasi spalle al muro in chiave qualificazione.18:49a punteggio pieno dopo le prime due perfette uscite di Amos Mosaner e Stefania Constantini. I campioni Olimpici hanno rifilato sonore batoste a Finlandia e Germania e guidano la classifica del gruppo A.18:45 Buonasera e ben ritrovati nellascritta didel Sud. Poco meno di 20 minuti al primo end dellavalida per la terza giornata del gruppo A deidi doppiodi

LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: dalle 19.00 il match della terza giornata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:49 Italia a punteggio pieno dopo le prime due perfette uscite di Amos Mosaner e Stefania Constantini. I campioni Olimpici hanno rifilato sonore batoste a Finlandia e Germania e guidano la classifica del gruppo A. 18:45 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Corea del Sud. Poco meno di 20 minuti al primo end della sfida valida per la terza giornata del gruppo A dei Mondiali di doppio misto di curling 2025.

