Remco Evenepoel era uno degli uomini più attesi alla Liegi-Bastogne-Liegi 2025 ed era l’unico rivale accreditato di Tadej Pogacar, ma il duello tra il belga e lo sloveno non si è consumato. Il Campione Olimpico si è infatti staccato sulla Redoute, quando il Campione del Mondo ha piazzato il suo mirabolante attacco, e poi ha progressivamente perso terreno, tagliando il traguardo al 59mo posto con un ritardo di oltre tre minuti dal fuoriclasse balcanico.Il 25enne della Soudal Quick-Step ha pagato il breve periodo di preparazione, figlio dell’infortunio rimediato in allenamento a dicembre. Dopo la vittoria alla Freccia del Brabante e la terza piazza alla Amstel Gold Race, il belga aveva sofferto anche alla Freccia Vallone quattro giorni fa e oggi non è riuscito a essere protagonista come si sperava nell’ultima Classica Monumento di questa intensa primavera. Oasport.it - Remco Evenepoel sconsolato: “Non sono un robot, non posso fare miracoli. La Liegi non mente” Leggi su Oasport.it era uno degli uomini più attesi alla-Bastogne-2025 ed era l’unico rivale accreditato di Tadej Pogacar, ma il duello tra il belga e lo sloveno non si è consumato. Il Campione Olimpico si è infatti staccato sulla Redoute, quando il Campione del Mondo ha piazzato il suo mirabolante attacco, e poi ha progressivaperso terreno, tagliando il traguardo al 59mo posto con un ritardo di oltre tre minuti dal fuoriclasse balcanico.Il 25enne della Soudal Quick-Step ha pagato il breve periodo di preparazione, figlio dell’infortunio rimediato in allenamento a dicembre. Dopo la vittoria alla Freccia del Brabante e la terza piazza alla Amstel Gold Race, il belga aveva sofferto anche alla Freccia Vallone quattro giorni fa e oggi non è riuscito a essere protagonista come si sperava nell’ultima Classica Monumento di questa intensa primavera.

