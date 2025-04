Espulsione Yildiz grandissima ingenuità del 10 bianconero in Juve Monza | salterà il Bologna! Cosa è successo e per quante giornate può essere squalificato – FOTO

Espulsione Yildiz, grandissima ingenuità del 10 bianconero in Juve Monza: la ricostruzione dell'episodioBrutto fallo di Kenan Yildiz che ha sgomitato su Bianco proprio nei minuti finali di Juve Monza. ingenuità che gli costerà sicuramente la squalifica per la prossima importante sfida dei bianconeri contro il Bologna o forse anche più giornate. Il commento di Marelli a DAZN : «Sembrava più un colpo tra spalla e braccio ma nelle immagine si vede che il colpo viene caricato a pallone lontano. Lo vede, lo cerca e lo colpisce. Per la condotta violenta è possibile che la squalifica sia di due o più giornate».

