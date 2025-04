Lucchese-Torres 3-2 ma per i rossoneri saranno comunque playout

Lucchese, che dovrà giocarsi la permanenza in Lega Pro affrontando nei playout il Sestri Levante, che ha espugnato il campo di Carpi.La Lucchese deve solo vincere e sperare che il Sestri Levante non vinca a Carpi. Al 10' avanti i rossoneri con un destro di Selvini al limite dell'area di rigore, ben servito da Gemignani, dove Petriccione non può fare niente. Per il numero dieci rossonero è il settimo centro stagionale ed è un gol pesantissimo.Ancora i padroni di casa in avanti al 15' con Saporiti che trova sul secondo palo Selvini, che in scivolata non arriva per poco sulla palla. Magnaghi al 16' stoppa bene, la palla, ma la sua conclusione è da dimenticare. La Torres, pareggia al 25'. Liviero, mette al centro dell'area un cross dove prima di tutti arriva Fischnaller, che di testa batte Melgrati.

