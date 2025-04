Cadavere nel Lago di Lucrino | è un 51enne di Calvizzano | identificato il corpo

corpo del 51enne è stato ritrovato la mattina di domenica 27 aprile nel Lago di Lucrino. Salma sequestrata, disposta l'autopsia. Leggi su Fanpage.it Ildelè stato ritrovato la mattina di domenica 27 aprile neldi. Salma sequestrata, disposta l'autopsia.

