Preoccupa il silenzio di Sinner | allarme rosso

In principio si era pensato che a fare da partner a Jannik Sinner, una volta cadute tutte le restrizioni legate alla sua sospensione, sarebbe stato Matteo Berrettini. Anche lui si trovava a Montecarlo, avendo rinunciato all'Atp di Monaco di Baviera, per cui sembrava scontato che i due tennisti si organizzassero al fine di allenarsi insieme. Preoccupa il silenzio di Sinner: allarme rosso (AnsaFoto) – Ilveggente.it E invece, qualche ora dopo, abbiamo scoperto che ad attendere il numero 1 in campo non c'era il martello romano, ma un altro suo caro amico. È stato Jack Draper a fargli da sparring in occasione del suo ritorno sui campi "ufficiali", lo stesso britannico insieme al quale ha giocato il doppio e che conosce da tanto, da ancor prima che iniziasse la sua scalata al trono del ranking Atp.

