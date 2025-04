Fratoianni e Bonelli in Palestina | Qui per vedere con i nostri occhi

Palestina. Una delegazione di parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra italiana è atterrata nella giornata di domenica 27 aprile a Tel Aviv. La delegazione, guidata da Nicola Fratoianni, vedrà aggiungersi Angelo Bonelli. Con loro ci sono il capogruppo al Senato Peppe De Cristofaro, il vicecapogruppo dei deputati rossoverdi Marco Grimaldi e Franco Mari. E ancora, presente anche Luisa Morgantini, già vicepresidente del Parlamento europeo e presidente di AssopacePalestina. L'obiettivo "è quello di vedere con i propri occhi la condizione dei palestinesi che vivono nei territori occupati del '67 compresa Gerusalemme est e le pratiche del Governo israeliano", si legge in un comunicato. La delegazione rimarrà per alcuni giorni in Palestina, dove avrà una serie di colloqui con esponenti della società civile, delle Ong presenti, di varie associazioni e con l'Autorità nazionale palestinese.

