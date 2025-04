Roberto Bombassei papà di Francesca con la fibrosi cistica e l' incontro con Papa Francesco | Ci accolse con occhi vivi attenti e profondi Dopo una settimana arrivò una lettera dal Vaticano indirizzata a mia figlia

