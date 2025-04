La Via Francigena diventa grande | primi passi di un turismo organizzato dai Monti Dauni al Gargano

Francigena Micaelica, da Celle San Vito a Monte Sant’Angelo. Si tratta del primo viaggio organizzato da un tour operator specializzato in cammini su questo itinerario, a testimonianza del. Foggiatoday.it - La Via Francigena diventa grande: primi passi di un turismo organizzato dai Monti Dauni al Gargano Leggi su Foggiatoday.it Parte domani, lunedì 28 aprile, il cammino di un gruppo di venti turisti, in gran parte dal Veneto, sulla ViaMicaelica, da Celle San Vito a Monte Sant’Angelo. Si tratta del primo viaggioda un tour operator specializzato in cammini su questo itinerario, a testimonianza del.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

McDonald’s chi? La catena di fast food più grande del mondo diventa la cinese Mixue con 45.000 punti vendita - New York, 2 marzo 2025 – Ronald McDonald non ride più. Il clown che tutti associano alla catena di fast food americana più famosa del mondo ha un nuovo e spietato sfidante: un pupazzo di neve che si chiama Snow King. Mixue Ice Cream and Tea, una catena cinese specializzata in gelati e bevande a basso costo, ha infatti superato McDonald's (42mila) e Starbucks (40mila) diventando la più grande al mondo per numero di punti vendita. 🔗quotidiano.net

Grande Fratello, anticipazioni del 10 marzo: una concorrente diventa finalista, sorprese per Lorenzo e Chiara - Nella trentottesima puntata del reality show di Canale 5 una delle concorrenti in nomination sarà la terza finalista del programma: ecco cosa succederà stasera. Questa sera, 10 marzo, il Grande Fratello torna su Canale 5 con una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. Il televoto decreterà la terza finalista del reality tra le cinque concorrenti in nomination, mentre per Lorenzo Spolverato, nonostante le voci circolate sui social, non ci sarà alcuna squalifica. 🔗movieplayer.it

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato diventa un caso: le parole di Signorini - Lorenzo Spolverato diventa un caso al Grande Fratello. Alfonso Signorini torna a parlare del concorrente della trasmissione di Canale 5 dopo aver ricevuto il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia. La lettera di denuncia del Codacons Valerio Staffelli gli ha consegnato l’ironica statuetta dopo la lettera di denuncia che il Codacons ha indirizzato a Pier Silvio Berlusconi, chiedendo all’amministratore delegato di Mediaset di prendere provvedimenti nei confronti del Grande Fratello. 🔗lapresse.it

Su questo argomento da altre fonti

Fidenza (PR) celebra la Via Francigena con un grande Festival, dall’8 all’11 maggio; In cammino da Londra a Canterbury sulla Francigena Britannica: quando il progetto diventa realtà; La Via Matildica del Volto Santo diventa cammino giubilare: un’opportunità per turismo e territori; VITULANO - Via Francigena: Comune individuato per la sperimentazione della ''segnaletica intelligente''. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La Via Francigena diventa grande: primi passi di un turismo organizzato dai Monti Dauni al Gargano - Si tratta del primo viaggio organizzato da un tour operator specializzato in cammini su questo itinerario, a testimonianza del crescente interesse del mondo del turismo lento verso questo pezzo di Via ... 🔗foggiatoday.it

Fidenza (PR) celebra la Via Francigena con un grande Festival, dall’8 all’11 maggio - politicamentecorretto.com - Fidenza (PR) celebra la Via Francigena con un grande Festival, dall'8 all'11 maggio ... 🔗politicamentecorretto.com

Lions Club: “Nei secoli, passo dopo passo, la via Francigena e il pellegrinaggio” - con il sostegno dell’Università Lions dell’Età Libera – service culturale del Lions Club di Viterbo fondato nel 1986 – hanno collaborato intensamente per organizzare il convegno tenutosi il 5 aprile a ... 🔗lagone.it