Storica vittoria delle Mauritius alla Liegi-Bastogne-Liegi femminile | trionfo in volata di Kimberley Le Court Pienaar

volata di un gruppo ristretto la Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2025. S’impone grazie ad un prepotente sprint Kimberley (Le Court) Pienaar. L’atleta della AG Insurance – Soudal Team conquista la prima Storica vittoria per le Mauritius in una Classica.Chiude seconda l’olandese Puck Pieterse della Fenix-Deceuninck davanti alla connazionale Demi Vollering della FDJ – SUEZ. In una giornata non semplice. Elisa Longo Borghini si stacca a più di trenta chilometri dal traguardo, Monica Trinca Colonel della Liv AlUla Jayco tiene alto l’onore dell’Italia chiudendo in ottava posizione.Ad animare la giornata l’azione di otto atlete che arrivano ad un vantaggio massimo di 2’ e10’’: Laura Molenaar (VolkerWessels Women’s Pro Cycling Team), Fariba Hashimi (CERATIZIT Pro Cycling Team), Solbjørk Minke Anderson (Uno-X Mobility), Victorie Guilman (Cofidis Women Team), Danielle de Francesco (Arkéa – B&B Hotels Women), Sylvie Swinkels (Roland), Tiril Jørgensen (Team Coop – Repsol), Constance Valentin (Winspace Orange Seal). Oasport.it - Storica vittoria delle Mauritius alla Liegi-Bastogne-Liegi femminile: trionfo in volata di Kimberley (Le Court) Pienaar Leggi su Oasport.it Si decide con l’arrivo indi un gruppo ristretto la2025. S’impone grazie ad un prepotente sprint(Le. L’atleta della AG Insurance – Soudal Team conquista la primaper lein una Classica.Chiude seconda l’olandese Puck Pieterse della Fenix-Deceuninck davanticonnazionale Demi Vollering della FDJ – SUEZ. In una giornata non semplice. Elisa Longo Borghini si stacca a più di trenta chilometri dal traguardo, Monica Trinca Colonel della Liv AlUla Jayco tiene alto l’onore dell’Italia chiudendo in ottava posizione.Ad animare la giornata l’azione di otto atlete che arrivano ad un vantaggio massimo di 2’ e10’’: Laura Molenaar (VolkerWessels Women’s Pro Cycling Team), Fariba Hashimi (CERATIZIT Pro Cycling Team), Solbjørk Minke Anderson (Uno-X Mobility), Victorie Guilman (Cofidis Women Team), Danielle de Francesco (Arkéa – B&B Hotels Women), Sylvie Swinkels (Roland), Tiril Jørgensen (Team Coop – Repsol), Constance Valentin (Winspace Orange Seal).

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Flora Tabanelli irradia talento! Storica vittoria nello slopestyle e allungo in classifica generale! - Flora Tabanelli continua a scrivere pagine di storia dello sci freestyle italiano e dimostra sempre di più di essere una predestinata sulla neve, facendo sognare il Bel Paese in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo aver conquistato la Coppa del Mondo di Big Air vincendo la gara di Kreishberg e salendo sul podio in ben altre occasioni, la 17enne emiliana ha saputo imporsi anche nello slopestyle: per la prima volta una nostra portacolori ha dettato legge in questa specialità nel massimo circuito internazionale itinerante. 🔗oasport.it

L’Arsenal stende il Real Madrid 3-0: i 5 segreti della vittoria storica - L'Arsenal ha stupito il mondo del calcio con una vittoria incredibile contro il Real Madrid, sconfiggendolo 3-0 🔗pianetamilan.it

Rimini ribalta Vis Pesaro: vittoria storica al Benelli dopo 20 anni - Vis Pesaro 1 Rimini 2 VIS (3-4-1-2): Vukovic; Palomba (44’ st Rabbini), Coppola (43’ st Ceccaci), Zoia; Pexoto (15’ st Cannavò), Pucciarelli, Paganini, Tavernaro (26’ st Lari), Di Paola; Orelliana (27’ st Raychev), Okoro. A disp.: Mariani, Zocchi, Tonucci, Neri, Schiavon, Di Renzo. All.: Gennari (Stellone squalificato). RIMINI (5-3-2): Colombi; Cinquegrano (27’ st Conti), Fiorini, Gorelli (11’ st Bellodi), Lepri, Falbo; Garetto, Piccoli (11’ st Megelaitis), Malagrida (27’ st Lombardi); Gagliano (16’ st Leonardi), Ubaldi. 🔗sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Kimberley Le Court Pienaar, vittoria e lacrime alla Liegi: momento storico per le Mauritius - Ciclismo su strada video; Storica vittoria della Mauritius alla Liegi-Bastogne-Liegi femminile: trionfo in volata di Kimberley (Le Court) Pienaar. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Storica vittoria della Mauritius alla Liegi-Bastogne-Liegi femminile: trionfo in volata di Kimberley (Le Court) Pienaar - Si decide con l’arrivo in volata di un gruppo ristretto la Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2025. S’impone grazie ad un prepotente sprint Kimberley (Le ... 🔗oasport.it

Alla Liegi-Bastogne-Liegi donne vince Kimberley Le Court Pienaar davanti a Puck Pieterse e Demo Vollring, giornata no per Elisa Longo Borghini - LIEGI-BASTOGNE-LIEGI DONNE - L'ultima corsa del trittico delle Ardenne ha sorriso a Kimberley (Le Court) Pienaar che ha conquistato un successo storico per le M ... 🔗eurosport.it

Liegi-Bastogne-Liegi 2025: Pogacar è un alieno, terzo sigillo. Applausi per Ciccone: l'italiano chiude secondo - Terza vittoria alla Liegi-Bastogne-Liegi per Tadej Pogacar che dimostra una superiorità netta nei confronti di tutti. Sul podio un bravissimo Ciccone ma è tutta l’Italia che si mette in mostra ... 🔗sport.virgilio.it