La scrittrice di best seller trovata morta su una casa galleggiante | si indaga per omicidio

scrittrice tedesca di bestseller, trovata priva di vita martedì scorso sulla barca in cui viveva sul fiume Elba, nella città tedesca. La polizia locale ha aperto un'indagine e il caso è ora passato alla squadra omicidi. Si. Today.it - La scrittrice di best seller trovata morta su una casa galleggiante: si indaga per omicidio Leggi su Today.it È giallo ad Amburgo, in Germania, per la morte Alexandra Froehlich,tedesca dipriva di vita martedì scorso sulla barca in cui viveva sul fiume Elba, nella città tedesca. La polizia locale ha aperto un'indagine e il caso è ora passato alla squadra omicidi. Si.

Su questo argomento da altre fonti

A Domaso l'appartamento della droga: era nascosta ovunque, ma il cane Aran l'ha trovata tutta - Una nuova, decisa risposta al traffico di stupefacenti è arrivata dalla guardia di finanza di Menaggio, che nella serata di venerdì 21 marzo ha condotto un’operazione chirurgica nell’Alto Lago, culminata con l’arresto di tre uomini per spaccio. A finire in manette è stato un cittadino marocchino... 🔗quicomo.it

Salta il trasloco delle classi. Istituto King, trovata l’intesa: resta a Muggiò un altro anno - Il King resta a Muggiò. Almeno per il prossimo anno scolastico. La Provincia ha ospitato un incontro per affrontare l’ipotesi del trasferimento di alcune sezioni dell’istituto Martin Luther King, sorta dalla necessità di garantire spazi idonei per lo svolgimento delle attività didattiche agli studenti, il cui numero negli ultimi anni è in progressiva espansione. La proposta pervenuta da parte dell’amministrazione di Nova Milanese alla Provincia di mettere a disposizione un plesso per risolvere la questione legata alla disponibilità degli spazi del King è stata accolta favorevolmente, ma i ... 🔗ilgiorno.it

Parma, donna trovata morta in casa: aperta inchiesta. “Era nuda, due uomini accanto a lei” - L’hanno ritrovata morta, distesa lunga il divano, nuda, con due uomini accanto. Aveva 60 anni, la donna morta nel suo appartamento in via Ruggero, nel quartiere Pablo, a Parma, zona dell’Oltretorrente. Una vita difficile, quella della signora Daniela, seguita dal Centro di salute mentale. Ora spetterà alla procura stabilirne le cause della morte. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa la morte naturale. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

La scrittrice di best seller trovata morta su una casa galleggiante: si indaga per omicidio; Celebre scrittrice tedesca trovata uccisa su una casa galleggiante ad Amburgo; Come scrivere un bestseller, i 3 consigli di Felicia Kingsley; 12 fiabe per “i maschi del futuro”. Il nuovo libro di Francesca Cavallo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Celebre scrittrice tedesca trovata uccisa su una casa galleggiante ad Amburgo - La polizia apre un’indagine per omicidio dopo il ritrovamento del corpo di Alexandra Fröhlich sulla sua barca sull'Elba ... 🔗msn.com

La scrittrice di best seller trovata morta su una casa galleggiante: si indaga per omicidio - L'autrice Alexandra Froehlich sarebbe stata aggredita e raggiunta da un colpo di arma da fuoco. A trovare il corpo della vittima è stato il figlio ... 🔗europa.today.it