Bari, nel quartiere San Pasquale. Un ragazzo, classe 2006, è stato accoltellato, pare dopo una lite, davanti ad un bar della zona.. Quotidianodipuglia.it - Bari, lite sfocia nel sangue: accoltellato un ragazzo Leggi su Quotidianodipuglia.it Episodio di violenza ieri notte, intorno alla mezzanotte, a, nel quartiere San Pasquale. Un, classe 2006, è stato, pare dopo una, davanti ad un bar della zona..

