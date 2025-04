bando bosco | tessuto vitale di connessioni

bando per l’installazione collettiva “bosco - tessuto vitale di connessioni” che concluderà il biennio 2024-2025 dedicato al legno e alle fibre vegetali. Le adesioni sono aperte fino al 16 maggio 2025, mentre la mostra finale si terrà dal 26 al 28. Milanotoday.it - bando bosco: tessuto vitale di connessioni Leggi su Milanotoday.it L’associazione LeArtiPossibili dà il via alper l’installazione collettiva “di” che concluderà il biennio 2024-2025 dedicato al legno e alle fibre vegetali. Le adesioni sono aperte fino al 16 maggio 2025, mentre la mostra finale si terrà dal 26 al 28.

