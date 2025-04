Calcio serie C Il Perugia chiude con un bel 3-0 al Pontedera Playoff sfumati per un punto

Finisce così. Il Perugia, evidentemente più libero di testa, chiude in bellezza il suo campionato travolgendo il Pontedera per 3-0. Decide una doppietta di Montevago (che termina con 13 centri all'attivo) e l'acuto di Kanoute che ha aperto le marcature nella rima frazione.

Il rotondo successo contro il Pineto, che ha davvero ben impressionato per il modo in cui è giunto, ovvero con grande acume tattico e determinazione. Salgono dunque a sei i risultati utili consecutivi per il Perugia, che per una combinazione di risultati in parte inaspettati non sono nè in...

La volontà di confermare Vincenzo Cangelosi e la stessa volontà di portare "almeno il Perugia in serie B". Mauro Meluso, legato al Grifo fino al 2027, a Fuori Campo, ha parlato di presente e di futuro. "C'è la volontà di confermare Cangelosi. Ci rivedremo nei prossimi giorni per discutere un prolungamento contrattuale e programmare la prossima stagione. Siamo molto contenti del suo operato e le ultime partite non saranno decisive ai fini della riconferma.

La vittoria con l'Ascoli, ottenuta in una maniera particolare, deve essere rimessa nel cassetto. Quella che si presenta domani è l'ennesima occasione per dare un senso compiuto a questa stagione: la sfida contro il Milan Futuro può allontanare, se non in maniera definitiva quasi, il rischio...

