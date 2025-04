Sparatoria a Monreale Andrea Miceli ha salvato la fidanzata prima di essere ucciso

Sparatoria di ieri notte a Monreale con tre vittime e due feriti tra cui un sedicenne, alcuni testimoni raccontano che Andrea Miceli sarebbe stato ucciso nel momento in cui stava raggiungendo a piedi il cugino salvatore Turdo , anche lui assassinato. embedpost id="2031502" Il ragazzo, riferiscono le fonti,. Feedpress.me - Sparatoria a Monreale, Andrea Miceli ha salvato la fidanzata prima di essere ucciso Leggi su Feedpress.me Mentre proseguono le indagini dei carabinieri , coordinati dalla Procura di Palermo , sulladi ieri notte acon tre vittime e due feriti tra cui un sedicenne, alcuni testimoni raccontano chesarebbe statonel momento in cui stava raggiungendo a piedi il cuginore Turdo , anche lui assassinato. embedpost id="2031502" Il ragazzo, riferiscono le fonti,.

Su altri siti se ne discute

Sparatoria a Monreale, chi sono le vittime: Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli - Sparatoria nella centrale e affollatissima piazza Duomo a Monreale (Palermo) nella notte tra sabato e domenica 27 aprile. Un 24enne e un 16enne sono rimasti feriti, mentre a perdere la vita sono... 🔗leggo.it

Sparatoria a Monreale, morti Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli: avevano 26 e 23 anni - È di due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime della sparatoria sono Salvatore Turdo... 🔗leggo.it

Sparatoria a Monreale, morti Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli: «In pochi istanti è successo il finimondo» - È di tre morti e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime della sparatoria sono Salvatore Turdo... 🔗leggo.it

Ne parlano su altre fonti

Le ultime ore di Salvatore, Andrea e Massimo, i ragazzi uccisi a Monreale: gli auguri per il compleanno alla nipotina e i selfie allo specchio; Sparatoria a Monreale, chi erano le tre vittime. FOTO; Spari a Monreale, chi erano Salvatore, Massimo e Andrea che prima ha messo in salvo la fidanzata; Sparatoria a Monreale, lutto per la morte di Andrea Miceli: giocava nella Real Pioppo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Chi erano Salvo e Andrea, cugini inseparabili morti nella sparatoria a Monreale - Secondo testimoni Andrea avrebbe chiuso la fidanzata in auto e poi sarebbe corso ad aiutare Salvo, di due anni più giovane ... 🔗rainews.it

Sparatoria Monreale, il gesto da eroe di Andrea Miceli. Prima di morire mette in salvo la fidanzata - Nuovi dettagli emergono sulla tragica sparatoria nel cuore della notte a Monreale. Una delle vittime prima di essere colpito ha messo al riparo la fidanzata salvandole la vita ... 🔗msn.com

Sparatoria Monreale, Andrea Miceli aveva messo al sicuro la fidanzata. Il comune ha annullato la festa patronale - Mentre proseguono le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Palermo, sulla sparatoria di ieri notte a Monreale con tre vittime e due feriti tra cui un sedicenne, alcuni testimoni raccon ... 🔗ilfattoquotidiano.it