Pozzuoli emerge cadavere dal lago di Lucrino | 51enne di Calvizzano disposta l’autopsia

lago di Lucrino dove è stato trovato un cadavere di un uomo di 51 anni di Calvizzano, in provincia di Napoli. Adesso è stata disposta l'autopsia per capire cos'è successoL'articolo Pozzuoli, emerge cadavere dal lago di Lucrino: 51enne di Calvizzano, disposta l’autopsia proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Pozzuoli, emerge cadavere dal lago di Lucrino: 51enne di Calvizzano, disposta l’autopsia Leggi su Ildifforme.it Giallo aldidove è stato trovato undi un uomo di 51 anni di, in provincia di Napoli. Adesso è statal'autopsia per capire cos'è successoL'articolodaldidiproviene da Il Difforme.

Ne parlano su altre fonti

Pozzuoli, emerge cadavere dal lago di Lucrino: si indaga per scoprirne l’identità - Giallo al lago di Lucrino dove è stato trovato un cadavere di cui è ancora dubbia l'identità, nei laghi è tristemente noto il ritrovamento di moltissimi cadaveri L'articolo Pozzuoli, emerge cadavere dal lago di Lucrino: si indaga per scoprirne l’identità proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Napoli, cadavere nel lago Lucrino: giallo a Pozzuoli - (Adnkronos) – Giallo in provincia di Napoli dove è stato ritrovato un cadavere nel lago Lucrino. I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno rinvenuto nel lago il corpo di un uomo ancora non identificato e della apparente di circa 50 anni. Gli accertamenti sono ancora in fase embrionale ma non si escludono le ipotesi malore […] L'articolo Napoli, cadavere nel lago Lucrino: giallo a Pozzuoli proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Pozzuoli, rinvenuto un cadavere nel lago Lucrino - Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno rinvenuto nel lago Lucrino il cadavere di un uomo ancora non identificato. Ha un’età apparente di circa cinquant’anni. Ovviamente gli accertamenti sono ancora in fase embrionale ma non si escludono le ipotesi malore e suicidio. I carabinieri sono sul posto per i rilievi. Indagini in corso. IN AGGIORNAMENTO L'articolo Pozzuoli, rinvenuto un cadavere nel lago Lucrino proviene da Anteprima24. 🔗anteprima24.it

Ne parlano su altre fonti

Neonato morto nella culla termica a Bari era vivo durante l'abbandono: i risultati della perizia irripetibile; Pozzuoli, emerge cadavere dal lago di Lucrino: si indaga per scoprirne l’identità; Pozzuoli emerge cadavere dal lago di Lucrino | si indaga per scoprirne l’identità; Tragedia al lago, dalle acque emerge il cadavere di un uomo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cadavere nel Lago di Lucrino: è un 51enne di Calvizzano: identificato il corpo - Il corpo del 51enne è stato ritrovato la mattina di domenica 27 aprile nel Lago di Lucrino. Salma sequestrata, disposta l’autopsia. 🔗fanpage.it

Pozzuoli, il cadavere di un uomo trovato nel lago Lucrino: indagini in corso - Giallo nel Napoletano. Il corpo privo di vita di un uomo è stato rinvenuto nel lago Lucrino a Pozzuoli, nell’area dei Campi Flegrei. Il cadavere, non ancora identificato, è di un uomo di circa cinquan ... 🔗informazione.it

Pozzuoli, cadavere nel lago Lucrino: appartiene a un uomo di cinquant'anni. Giallo sull'identità: indagini in corso - I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno rinvenuto nel lago Lucrino, sulla costa dei Campi Flegrei, il cadavere di un uomo non ancora identificato ... 🔗msn.com