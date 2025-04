L’Inter sta vivendo una settimana tragica in Spagna scrivono di peggior partita della stagione

partita peggiore delL’Inter della stagione “consegna lo scudetto” al Napoli prima di andare a Barcellona“. La sconfitta della squadra di Inzaghi fa, comprensibilmente, parecchio rumore anche in Spagna, dove L’Inter si recherà mercoledì per l’andata della semifinale di Champions contro il Barcellona.Non servono molto parole, e le poche che servono Marca le sceglie bene:“La terza sconfitta consecutiva delL’Inter complica la loro lotta per lo scudetto, tre giorni prima della semifinale di Champions League in trasferta contro il Barcellona. La Roma ha battuto i nerazzurri per 0-1 e ha espugnato lo stadio Giuseppe Meazza. L’autore dell’unico gol della partita è stato Matías Soulé.“L’Inter sta vivendo una settimana tragica dopo essere stata eliminata dal Milan in semifinale di Coppa Italia e ora ha perso tre punti importanti in Serie A prima di dirigersi a Montjuic nella momento peggiore della sua stagione. Ilnapolista.it - L’Inter sta vivendo una settimana tragica, in Spagna scrivono di peggior partita della stagione Leggi su Ilnapolista.it Il titolo che Marca sceglie è piuttosto eloquente: “Lae del“consegna lo scudetto” al Napoli prima di andare a Barcellona“. La sconfittasquadra di Inzaghi fa, comprensibilmente, parecchio rumore anche in, dovesi recherà mercoledì per l’andatasemifinale di Champions contro il Barcellona.Non servono molto parole, e le poche che servono Marca le sceglie bene:“La terza sconfitta consecutiva delcomplica la loro lotta per lo scudetto, tre giorni primasemifinale di Champions League in trasferta contro il Barcellona. La Roma ha battuto i nerazzurri per 0-1 e ha espugnato lo stadio Giuseppe Meazza. L’autore dell’unico golè stato Matías Soulé.“staunadopo essere stata eliminata dal Milan in semifinale di Coppa Italia e ora ha perso tre punti importanti in Serie A prima di dirigersi a Montjuic nella momentosua

Tonali sul derby in Coppa Italia: «Il Milan sta vivendo una situazione delicata, l'Inter è molto più serena» - di RedazioneTonali, l'ex giocatore del Milan ha parlato del prossimo derby in Coppa Italia: le sue dichiarazioni Sandro Tonali, ex centrocampista rossonero attualmente in forza al Newcastle e nella Nazionale italiana, ha recentemente condiviso ai microfoni di Sky Sport le sue impressioni sul prossimo derby di Coppa Italia tra Milan e Inter. Ecco le sue dichiarazioni. SUL GOL CON LA GERMANIA A SAN SIRO – «Da quando abbiamo saputo che avrei giocato a San Siro, ci ho pensato sempre.

Monaco su Alcaraz: "A volte gli manca l'umiltà. E' un fenomeno che sta vivendo un momento difficile" - La sconfitta di Carlos Alcaraz nel secondo turno del Masters1000 di Miami è stata tra i grandi temi di dibattito tra gli appassionati di tennis. Il ko del n.3 del mondo era del tutto inatteso, specie perché non si pensava che il belga David Goffin (ex top-10) avesse i colpi per poter centrare quest'obiettivo. Il campo ha dato, invece, un esito diverso. Ne ha parlato Guido Monaco, nel corso dell'ultima puntata di TennisMania in onda sul canale Youtube di OA Sport.

"Lautaro squalificato con prova tv": cosa sta succedendo dopo Juve-Inter - Sta montando un'enorme polemica relativa a un caso che ha coinvolto Lautaro Martinez nel corso di Juventus-Inter: l'argentino potrebbe essere squalificato "Lautaro squalificato con prova tv": cosa sta succedendo dopo Juve-Inter (Foto: Ansa) – serieanews.comCerte situazioni sembrano destinate a ripetersi. Una partita intensa, un momento di tensione, una frase detta d'istinto. E poi le telecamere che riprendono tutto.

Troppe 49 ore fra Inter e Napoli (ma Conte le sta vivendo bene) - mentre il Napoli è tutto l'anno che va in campo una volta la settimana. Sia come sia, se l'inter avesse vinto a Parma il calendario così concepito avrebbe caricato sulle spalle del Napoli 49 ore ...

Inter, il piano dei nerazzurri per blindare Thuram - Marcus Thuram, attaccante francese dell'Inter, sta vivendo un'altra grande stagione ... e questo ci permetterà di cominciare nel modo giusto la prima settimana di lavoro completa. Dobbiamo spingere ...

Inter, inizio di 2024 perfetto: nove vittorie di fila per la prima volta nell'era Inzaghi - L'Inter sta vivendo un inizio di 2024 perfetto, nel quale ha saputo declinare solo il verbo vincere. Dal 2-1 al Verona in campionato all'1-0 imposto ieri all'Atletico Madrid nell'andata degli ...