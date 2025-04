Trump ha ‘cacciato’ Macron in Vaticano? Cosa ha detto Donald il video e il labiale

Donald Trump ha escluso Emmanuel Macron dall'incontro con Volodymyr Zelensky nella Basilica di San Pietro? Un esperto nella lettura del labiale ha analizzato la conversazione tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente francese prima dei funerali di Papa Francesco ieri, 26 aprile, in Vaticano. Il tabloid The Sun ha chiesto aiuto . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) –ha escluso Emmanueldall'incontro con Volodymyr Zelensky nella Basilica di San Pietro? Un esperto nella lettura delha analizzato la conversazione tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente francese prima dei funerali di Papa Francesco ieri, 26 aprile, in. Il tabloid The Sun ha chiesto aiuto .

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump-Zelensky, da Tusk a Macron, i leader Ue con l’Ucraina. Medvedev: “Il porco insolente ha ricevuto una bella sberla”. - La clamorosa rottura in mondovisione dei negoziati tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, che ha mandato a monte la firma dell’accordo sui minerali strategici ucraini dopo soli 20 minuti di incontro nello Studio Ovale, ha suscitato reazioni contrapposte da parte delle cancellerie mondiali. Il premier polacco e presidente di turno dell’Ue, Donald Tusk, su X ha scritto una frase brevissima: “Caro Zelensky e cari amici ucraini, non siete soli“. 🔗ilfattoquotidiano.it

Trump: “Europa ha prestato soldi a Ucraina”. E Macron lo corregge - (Adnkronos) – Emmanuel Macron corregge Donald Trump con un fact checking in diretta tv. Il presidente degli Stati Uniti e il presidente francese rispondono alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale della Casa Bianca. Trump propone uno dei suoi cavalli di battaglia, affermando che l'Europa "ha prestato soldi all'Ucraina e li riavrà. Noi, no". "Per […] 🔗periodicodaily.com

Zelensky ha parlato con Macron e Rutte dopo lo scontro con Trump - Volodymyr Zelensky ha parlato con il presidente francese Emmanuel Macron e il segretario generale della Nato Mark Rutte dopo lo scontro con Donald Trump. Lo riporta il Financial Times. 🔗quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Trump ha 'cacciato' Macron in Vaticano? Cosa ha detto Donald, il video e il labiale; Zelensky e Trump, prove di pace a San Pietro: la foto è nella storia; L’Europa è condannata a subire, stretta tra Washington e Mosca? - Pierre Haski; Trump: Zelensky è un dittatore senza elezioni. Kiev: «Nessuno ci può costringere alla resa». Macron a Washington. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia