Monreale notte di sangue | tre ragazzi morti e due feriti Cosa è successo e chi sono i sospettati

Monreale. Dopo una prima colluttazione, si sarebbero allontanati per poi tornare armati e dare inizio alla sparatoriaL'articolo Monreale, notte di sangue: tre ragazzi morti e due feriti. Cosa è successo e chi sono i sospettati proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Monreale, notte di sangue: tre ragazzi morti e due feriti. Cosa è successo e chi sono i sospettati Leggi su Ildifforme.it Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, i giovani dello Zen avrebbero tentato di rubare alcuni scooter, venendo però scoperti e interrotti dal gruppo di. Dopo una prima colluttazione, si sarebbero allontanati per poi tornare armati e dare inizio alla sparatoria

Monreale, notte di sangue: sparatoria dopo una rissa, tre morti - Monreale, 27 aprile 2025 – Notte di violenza a Monreale, in provincia di Palermo. Una rissa scoppiata in strada, nei pressi del celebre Duomo, si è trasformata in una vera tragedia: tre persone sono morte ( due ragazzi di 26 anni e uno di 24) e due sono rimaste ferite. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da una lite per motivi ancora da chiarire. Il diverbio è rapidamente degenerato in una violenta rissa, fino a quando uno dei presenti ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco, seminando il panico tra la gente. 🔗cdn.ilfaroonline.it

Far west a Monreale, spari tra gruppi di giovani nel centro cittadino: tre morti e due feriti. I dettagli di una notte di sangue - Far west a Monreale: una sparatoria tra gruppi di ragazzi ha sconvolto la città. Tre morti e due feriti, cosa è successo nella cittadina in provincia di Palermo. Far west a Monreale, spari tra gruppi di giovani nel centro cittadino: tre morti e due feriti. I dettagli di una notte di sangue (Ansa Foto) – notizie.comSi chiamano Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli. Sono le tre vittime di sparatoria a Monreale, Palermo, avvenuta nel centro cittadino davanti agli occhi increduli di centinaia di persone. 🔗notizie.com

Rissa e sparatoria nella notte a Monreale, due morti e tre feriti - (Adnkronos) – E' di due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte a Monreale, comune della provincia di Palermo. Tutto sarebbe avvenuto in strada, non lontano dal Duomo, dopo una lite per futili motivi: prima un diverbio, poi una rissa fino a quando uno dei presenti ha estratto una pistola e […] 🔗periodicodaily.com

Monreale, la tragica sparatoria: il ‘film’ di una notte di sangue - MONREALE – I sospetti dei carabinieri si concentrano su due giovani del rione palermitano Zen. Potrebbero essere stati loro a sparare e uccidere i tre giovani di Monreale nella notte tra sabato e ... 🔗livesicilia.it

Sangue tra le folla in festa, pioggia di proiettili spezza tre vite a Monreale, le vittime - A Monreale una notte di festa si è trasformata in tragedia: tre giovani uccisi e due feriti in una sparatoria durante le celebrazioni del Santissimo Crocifisso. 🔗blogsicilia.it

"Ma come cavolo guidate...": da lì è scattato il massacro di Monreale - Il bilancio della sparatoria avvenuta nel cuore della notte è di tre morti e di due feriti gravi: ecco che cosa è successo ... 🔗msn.com