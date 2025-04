Stramaccioni analizza | Ranieri ha costruito vittoria Una mossa

Stramaccioni si è pronunciato nel post-partita della sfida del Campionato italiano vinta dalla Roma di Claudio Ranieri contro l'Inter di Simone Inzaghi per 1-0. Di seguito le sue parole.IL COMMENTO – Andrea Stramaccioni si è così espresso a DAZN al termine di Inter-Roma, sfida vinta dalla compagine di Claudio Ranieri per 1-0: «Lautaro Martinez è andato dai tifosi quasi in segno di abbraccio nei confronti del popolo nerazzurro. La Curva Nord ha risposto alla grande, comprendendo la difficoltà di una squadra che ha giocato come nessuno in quest'annata. E tenendo conto del fatto che la prossima partita sarà contro il Barcellona, tutto può cambiare in un attimo nel calcio».Stramaccioni esalta Ranieri per le sue scelte contro l'InterL'ELOGIO – Stramaccioni ha poi proseguito: «Ci sono delle scelte tecniche che sostengono il percorso tecnico della Roma.

