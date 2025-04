Inter-Roma rigore su Bisseck? N’Dicka risponde | Siamo difensori sa che non c’era nulla

Inter si chiude con la sconfitta contro la Roma, la terza consecutiva. La partita di San Siro contro i giallorossi è stata decisa dal gol nel primo tempo di Soulé: i nerazzurri hanno provato a reagire nella ripresa, non riuscendo però a creare pericoli veri dalle parti di Svilar. .L'articolo Inter-Roma, rigore su Bisseck? N’Dicka risponde: “Siamo difensori, sa che non c’era nulla” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – La settimana da incubo dell'si chiude con la sconfitta contro la, la terza consecutiva. La partita di San Siro contro i giallorossi è stata decisa dal gol nel primo tempo di Soulé: i nerazzurri hanno provato a reagire nella ripresa, non riuscendo però a creare pericoli veri dalle parti di Svilar. .L'articolosu: “, sa che non” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Cosa riportano altre fonti

Conferenza stampa N’Dicka post Inter Roma: «Bisseck? Per me è un duello in area di rigore! Il calcio è contatto…» - di RedazioneConferenza stampa N’Dicka post Inter Roma: le parole del difensore giallorosso nel post gara Cosi Evan N’Dicka, difensore della Roma, ha parlato cosi nella conferenza post vittoria sull’Inter. SULLA SQUADRA– «Che voto do alla squadra? 9. Il nuovo sistema? A noi non cambia molto, che siamo in 3 o in 4. Ranieri dice di non guardare la classifica? La guardiamo… Ci sono ancora 5 partite, 5 finali. 🔗internews24.com

Ndicka rivede il possibile fallo da rigore su Bisseck, ha una sua teoria: “Anche loro lo fanno” - Dopo Inter-Roma, Ndicka ha commentato il suo rischioso intervento su Bisseck che sarebbe potuto costare il rigore a favore dei nerazzurri.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Inter-Roma, rigore su Bisseck? N’Dicka risponde: “Siamo difensori, sa che non c’era nulla” - (Adnkronos) – La settimana da incubo dell'Inter si chiude con la sconfitta contro la Roma, la terza consecutiva. La partita di San Siro contro i giallorossi è stata decisa dal gol nel primo tempo di Soulé: i nerazzurri hanno provato a reagire nella ripresa, non riuscendo però a creare pericoli veri dalle parti di Svilar. […] 🔗periodicodaily.com

Ne parlano su altre fonti

Inter-Roma 0-1, rigore su Bisseck? N'Dicka risponde: No, lo sa anche lui; Inter-Roma, moviola: manca un rigore su Bisseck. Non c'è quello richiesto da Dumfries. Tutti gli episodi del Meazza; Ndicka cintura in area Bisseck, all'Inter manca un rigore? La moviola; Marelli dice quello che Inzaghi non ha voluto dire: «Manca un rigore per l'Inter per la trattenuta su Bisseck. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Inter-Roma, rigore su Bisseck? N'Dicka risponde: "Siamo difensori, sa che non c'era nulla" - Inter-Roma è stata caratterizzata da un episodio molto discusso, la trattenuta in area di N'Dicka su Bisseck: ecco cos'è successo ... 🔗msn.com

Marelli stronca Fabbri: «Su Bisseck rigore netto, Var doveva intervenire» - Marelli interpreta come rigore il contatto tra N'Dicka e Bisseck in Inter-Roma. Fabbri e il VAR hanno voluto sorvolare, ma si tratta di un errore - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Inter-Roma, penalty clamoroso su Bisseck. Palmeri durissimo: “Che furto, rigore marcio!” - Da segnalare però un episodio clamoroso nel finale di gara contro i giallorossi: Ndicka trattiene in modo vistosissimo Bisseck ... 🔗fcinter1908.it