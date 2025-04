Aspettando ‘The Odyssey’ | i film di Christopher Nolan da rivedere

Cosa succede quando uno dei registi più visionari del nostro tempo decide di adattare l'Odissea di Omero? Semplice: l'hype va alle stelle. 'The Odyssey', il nuovo kolossal firmato Christopher Nolan, ha tutti gli ingredienti per diventare un evento cinematografico senza precedenti. E nell'attesa che il 17 luglio 2026 arrivi, non resta che immergersi nella sua filmografia. Ecco cosa sappiamo sul progetto, e i titoli da riscoprire per arrivare preparati.Cosa sappiamo del filmNon è un sequel, non è un biopic, non è un reboot. È Nolan che prende l'epica omerica e la trasforma in cinema. Punto. Prodotto da Universal e scritto dallo stesso regista, 'The Odyssey' promette un viaggio dentro l'identità umana, una riscrittura simbolica dei classici, un'esplosione visiva girata in IMAX. A dar forma al cast, un dream team: Matt Damon (Ulisse), Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Charlize Theron, Benny Safdie, Jon Bernthal.

