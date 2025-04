Palladino | Questo gruppo sa compattarsi sia che le cose vadano bene o male Mandragora ha fatto il fenomeno che gol!

Palladino, tecnico della Fiorentina, in conferenza stampa dopo la vittoria dei viola contro l’Empoli Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo Fiorentina Empoli, vinta dai viola. Di seguito le sue parole. SALTO DI QUALITÀ CON LE PICCOLE – «Certo, fosse arrivato prima saremmo molto più felici. Ma siamo contenti di . Calcionews24.com - Palladino: «Questo gruppo sa compattarsi sia che le cose vadano bene o male, Mandragora ha fatto il fenomeno, che gol!» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Raffaele, tecnico della Fiorentina, in conferenza stampa dopo la vittoria dei viola contro l’Empoli Raffaeleha parlato in conferenza stampa dopo Fiorentina Empoli, vinta dai viola. Di seguito le sue parole. SALTO DI QUALITÀ CON LE PICCOLE – «Certo, fosse arrivato prima saremmo molto più felici. Ma siamo contenti di .

Se ne parla anche su altri siti

Palladino, il giorno più lungo: gruppo e gioco da riaccendere. Il futuro? Si decide col Lecce - Firenze, 25 febbraio 2025 – Lunedì al Viola Park. In campo, per il primo allenamento post-Verona e poi al tavolone dei dirigenti, con Ferrari e Pradè, per valutare, prendere atto e programmare la settimana. Settimana, quella di Raffaele Palladino che porta dritto al match di venerdì sera, al Franchi e quindi alla sfida con il Lecce. Sfida che per il futuro (soprattutto dell’allenatore) avrà un valore decisivo, anche se ieri, come era stato domenica sera a Verona, la società ha di fatto ribadito il concetto che Palladino è l’allenatore della Fiorentina. 🔗sport.quotidiano.net

Paulo Sousa Fiorentina: «Consigli a Palladino? Non ne ha bisogno, sa quello che deve fare, hanno tutto per andare in Champions, ma…» - Le parole di Paulo Sousa, ex tecnico della Fiorentina: «Puoi ancora raggiungere la Champions League e giovedì con il Panathinaikos…» Paulo Sousa ha rilasciato una lunga intervista a La Nazione in cui ha parlato del suo percorso da allenatore e della Fiorentina, tra gli obiettivi che può raggiungere le difficoltà che sta vivendo. Di seguito […] 🔗calcionews24.com

Avengers, Anthony Mackie sa perfettamente chi bannerebbe dalla chat di gruppo - Ora che è incaricato di formare il nuovo team degli Avengers, Anthony Mackie si è tolto qualche sassolino dalla scarpa Oltre a rappresentare gli Stati Uniti e la comunità dei supereroi su scala globale, Captain America possiede sia l'influenza che la responsabilità di riunire gli Avengers in caso di minaccia. È quello che apprendiamo da Captain America: Brave New World, dove questa responsabilità è affidata al Sam Wilson di Anthony Mackie. 🔗movieplayer.it

Cosa riportano altre fonti

Palladino: Fagioli ha avuto la febbre. Ecco quando torna Kean; Fiorentina, Palladino: Siamo felici del percorso, possiamo rendere fantastico l'anno; Fiorentina, Palladino: Mandragora fenomeno anche oggi. Kean dovrebbe rientrare domani. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Palladino: «Questo gruppo sa compattarsi sia che le cose vadano bene o male, Mandragora ha fatto il fenomeno, che gol!» - Le parole di Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, in conferenza stampa dopo la vittoria dei viola contro l’Empoli Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo Fiorentina Empoli, vi ... 🔗calcionews24.com

Palladino: "Fagioli ha avuto la febbre. Ecco quando torna Kean" - Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Empoli. 🔗fantacalcio.it

Raffaele Palladino sa dove deve migliorare la sua Fiorentina - Nonostante il passaggio del turno contro il Celje, il tecnico della Fiorentina si è soffermato sugli aspetti da migliorare ... 🔗sportal.it