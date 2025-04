La Fiorentina non fa sconti ai cugini | 2-1 all’Empoli per rincorrere l’Europa

Fiorentina – Empoli 2-1

Fiorentina (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri (61? Comuzzo); Folorunsho (71? Parisi), Mandragora, Cataldi, Adli (61? Richardson), Gosens; Gudmundsson (81? Fagioli); Beltran (71? Zaniolo). A disposizione: Martinelli, Terracciano, Moreno, Ndour, Caprini. Allenatore: Palladino

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (89? Sambia), Ismajli, Viti; Gyasi (78? Kovalenko), Grassi, Anjorin (46? Henderson), Pezzella; Solbakken (46? Colombo), Fazzini (82? Konate); Esposito. A disposizione: Seghetti, Brancolini, Silvestri, Marianucci, Tosto, De Sciglio, Bacci, Asmussen, Campaniello. Allenatore: D'Aversa.

ARBITRO: Rapuano di Rimini

RETI: 7' Adli, 25' Mandragora, 57' Fazzini

NOTE: Ammoniti Beltran, Ranieri, Mandragora, Anjorin, Henderson

FIRENZE – Il derby va alla Fiorentina, che supera di misura (e inguaia) i cugini dell'Empoli.

