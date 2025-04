LIVE Trento-Civitanova 1-0 Superlega volley 2025 in DIRETTA | l’Itas domina il primo set 25-20

DIRETTA LIVE3-3 Mano out Nikolov da zona 43-2 Parallela vincente di Garcia da seconda linea2-2 Mano out Lagumdzjia da zona 42-1 La slash di Kozamernik1-1 Pallonetto vincente di Lavia da zona 40-1 Mano out Lagumdzjia da seconda lineaCivitanova meno efficace in battuta rispetto a giovedì a Perugia, Trento bene in attacco e a muro dove ha saputo fare la differenza25-20 Muroooooooooooooooooooo Kozamerniiiiiiiiiiiiiiiik e Trento si aggiudica il primo set!24-20 primo tempo Flavio23-20 Murooooooooooooooo Boninfanteeeeeeeeeeeeeeeee23-19 primo tempo Flavio22-19 Errore al servizio Trento22-18 Il check cambia la decisione dell'arbitro, c'è invasione aerea di Boninfante21-19 Mano out di Lagumdzjia da zona 2, dopo un miracolo di Boninfante in palleggio a una mano21-18 Parallela di Michieletto da zona 420-18 Murooooooooooooooooo Lagumdzjiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa20-17 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Poriyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa20-16 Errore al servizio Trento20-15 Pipe chirurgica di Lavia19-15 primo tempo Gargiulo19-14 Difesa di Trento e diagonale strettissima da zona 4 di Michieletto, Itas incontenibile finora18-14 Muroooooooooooooooooooo Michielettooooooooooooooooooooo17-14 Lavia con il palleggio trova il mano out dopo l'errore in ricezione16-14 Errore al servizio Trento16-13 Errore al servizio Civitanova15-13 Diagonale di Lagumdzjia da seconda linea15-12 Errore al servizio Civitanova14-12 Mano out Chinenyeze in primo tempo14-11 Murooooooooooooooooo Flaviooooooooooooooooooooo13-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooooooo12-11 Errore al servizio Civitanova11-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Lagumdzijaaaaaaaaaaaaaaaaa con l'aiuto del nastro11-10 Mano out di Nikolov da zona 411-9 Muroooooooooooooooooooo Michielettoooooooooooooooooooooo10-9 primo tempo Flavio9-8 Errore al servizio Civitanova8-8 Diagonale di Lagumdzija da zona 48-7 Out Bottolo da zona 47-7 In rete l'attacco di Bottolo da zona 46-7 Parallela di Lagundzija da seconda linea6-6 Errore al servizio Civitanova5-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Chinenyezeeeeeeeeeeeeeeeeeeee5-5 Invasione Trento5-4 La pipe di Michieletto4-4 Diagonale vincente di Nikolov da zona 44-3 Out Lagundzija3-3 primo tempo Flavio2-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Lagundzijaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa2-2 Diagonale di Nikolov da zona 42-1 Diagonale di Rychlicki da seconda linea1-1 Pallonetto di Lagundzija da zona 21-0 Michieletto vincente da zona 4

