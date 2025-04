Ragazzo di 12 anni va in arresto cardiaco in piscina | salvato dal defibrillatore

arresto cardiaco che ha colpito, per cause cliniche tutte da chiarire, un bambino olandese di 12 anni nella piscina di un campeggio. Dopo l’allarme di chi ha assistito alla scena sul posto è stata inviata l’ambulanza infermieristica di Venturina, l’ambulanza medicalizzata di Piombino ed è stato attivato l’elisoccorso. In attesa dei soccorsi il personale della centrale ha fornito ai presenti le indicazioni per salvare la vita al Ragazzo, guidando nell’utilizzo del defibrillatore, che infatti è stato utilizzato scaricando una volta prima dell’arrivo dei soccorsi.All’arrivo dei sanitari il bambino era ancora incosciente ma con ripresa dell’attività cardiaca, a testimonianza dell’importanza della defibrillazione precoce.I sanitari hanno continuato le manovre di sostegno alle funzioni vitali, finché il bambino ha ripreso coscienza ed è stato trasportato al pronto soccorso del Meyer dall’elisoccorso. Leggi su Corrieretoscano.it SAN VINCENZO – Dramma sfiorato a San Vincenzo per l’che ha colpito, per cause cliniche tutte da chiarire, un bambino olandese di 12nelladi un campeggio. Dopo l’allarme di chi ha assistito alla scena sul posto è stata inviata l’ambulanza infermieristica di Venturina, l’ambulanza medicalizzata di Piombino ed è stato attivato l’elisoccorso. In attesa dei soccorsi il personale della centrale ha fornito ai presenti le indicazioni per salvare la vita al, guidando nell’utilizzo del, che infatti è stato utilizzato scaricando una volta prima dell’arrivo dei soccorsi.All’arrivo dei sanitari il bambino era ancora incosciente ma con ripresa dell’attività cardiaca, a testimonianza dell’importanza della defibrillazione precoce.I sanitari hanno continuato le manovre di sostegno alle funzioni vitali, finché il bambino ha ripreso coscienza ed è stato trasportato al pronto soccorso del Meyer dall’elisoccorso.

